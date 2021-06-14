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    Emmanuel Macron'dan İslam açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede "Macron bana, 'İslam'a karşı olmam söz konusu değildir' dedi" ifadelerini kullandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.06.2021 - 21:38
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 21:55
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    Emmanuel Macron'dan İslam açıklaması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderleriyle bir araya geldi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası yaptığı açıklamada aralarında geçen bir diyaloğa değindi.

    "MACRON 'İSLAM'A KARŞI OLMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR' DEDİ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macron bana 'İslam'a karşı olmam söz konusu değildir, bunu bir dost olarak size söylüyorum.' dedi." ifadelerini kullandı.

    Emmanuel Macron dan İslam açıklaması #1

    Emmanuel Macron dan İslam açıklaması #2

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