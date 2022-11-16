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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire 'Kürt' tepkisi

    Erdoğan, soruları yanıtladığı bölümde yöneltilen provokatif soruya tepki gösterdi. "Farklı bir ırkçılığın içindesiniz" diyen Erdoğan, "Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok" ifadesini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 09:29
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire 'Kürt' tepkisi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

    Erdoğan, yaptığı açıklamalar sonrası gazetecilerden soruları almaya başladı.

    Basın toplantısında provokatif soru

    O sırada basın toplantısına katılanlardan biri, provokatif soru yöneltmesiyle dikkat çekti.

    Sınır ötesindeki operasyonlarda Türk askerinin sivilleri hedef aldığına yönelik iftiralarda bulunan kişiye Cumhubaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu.

    Erdoğan: Farklı bir ırkçılığın içindesiniz

    Erdoğan, "ABD'de yaşayan bir Türk olduğunu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor.

    "Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok"

    Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire 'Kürt' tepkisi ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan muhabire Kürt tepkisi #1


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