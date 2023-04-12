Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosu dünyada manşet oldu Erdoğan tarafından Ankara'da ilan edilen taahhütler, uluslararası basın tarafından yakından takip edildi. AK Parti'nin, iddiaları planları hayata geçirmeye hazırlandığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

Milletvekili adaylarının da tanıtıldığı toplantı Ankara'da düzenlendi.

14 Mayıs seçimlerini yakından takip eden uluslararası medya kuruluşları, Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.

Bloomberg: Seçim sonrasıyla ilgili ipuçları

Bloomberg, "Erdoğan'ın ekonomi manifestosunda seçim sonrası yola ilişkin ipuçları var" dedi.

Dış politikadan enerjiye geniş bir yelpazeyi kapsayan taslakla, AK Parti'nin sandıklardan birinci çıkması durumunda iddialı planların ortaya konulacağı belirtildi ve şöyle denildi:

Güçlü ekonomi ekibi kurulacak

(Taslak) 14 Mayıs seçimlerinden sonra güçlü bir ekonomi ekibi kurma taahhüdünü de içeriyor.



Enflasyonu mevcut yüzde 50,5'ten tek hanelere indirmeyi ve işsizliği yüzde 7'ye çekmeyi de içeren hedefler taahhüt edildi.

Mehmet Şimşek için 'piyasa dostu' nitelemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi alanındaki çalışmalara katkı sunacağını söylediği anımsatıldı. Şimşek'ten "piyasa dostu" şeklinde bahsedildi.

Ankara'da düzenlenen etkinlikte binlerce partiliye seslenen Erdoğan'ın, "Yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla, cari fazlayla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadeleri aktarıldı.

2028 için ihracat hedefi 400 milyar dolar

Diğer seçim taahhütleri de haberde şu şekilde sıralandı:

2028 yılına kadar ihracat hedefi, geçen yılki 254 milyar dolardan 400 milyar dolara yükseltildi. Finansal araçlar geliştirilerek lira tasarrufu artırılacak. Telekomünikasyona 67 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.



Yeni anayasa çabalarına dair ipuçları var. AK Parti, ülkedeki yaklaşık 5 milyon Suriyeli mültecinin sayısını azaltmak için çalışacak.

Reuters: Enflasyonu tek hanelere indirecek

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, enflasyonu düşürme vaadine seçim kampanyasında yer verdiğini paylaştı.

Yeni vaatleriyle meydan okuyan Erdoğan'ın, "Enflasyonu tek hanelere indireceğiz ve ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız." dediği belirtildi.

Şimşek'in koordinasyonundaki ekip çalışıyor

Şimşek'e işaret edilen haberde, Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı'nın koordinasyonunda bir ekibin ekonomi politikalarını güçlendirme üzerinde çalıştığını söylediği kaydedildi.

56 yaşındaki Şimşek'in, "uluslararası yatırımcılar tarafından çok saygı duyulan" bir isim olduğu vurgulandı.

BBC de Erdoğan'ın seçim startını verdiğine dair bilgiyi okurlarıyla paylaştı.