Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz mesajı dünyanın gündeminde

Yatırımcılara seslenen Erdoğan, "Sizi faiz oranlarına kaptırmayacağız" dedi. Erdoğan'ın faiz indirimi konusundaki ifadeleri, ekonomi gündeminin bir numaralı maddesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de yaptığı açıklamada, faiz oranlarının indirilmeye devam edeceğinin mesajını verdi.

Erdoğan'ın son dönemde faiz konusundaki çıkışları, uluslararası medya kuruluşları tarafından yakından takip ediliyor.

Bloomberg, "Erdoğan, yatırımcıları desteklemek için faiz indirme sözü verdi" diye yazdı.

Bloomberg: Yatırımcıları ucuz kredilerden yararlanmaya çağırdı

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde büyümeyi hızlandırma umuduyla yatırımcıları kamu bankalarından ucuz kredilerden yararlanmaya çağırdı. Merkez Bankası'na, borçlanma maliyetlerini daha da düşürme çağrısını yineledi." denildi.

Faizde tek hane hedefi

Özellikle borçlanma maliyetleri konusunda Erdoğan'ın takındığı tavra dikkat çekilerek, "Geçen ay, bankayı gösterge oranını şu anda yüzde 12'den yıl sonuna kadar yüzde 10'un altına indirmeye çağırdı." ifadesi kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Türkiye'nin tek haneli faiz oranları konusunda adımlar atacağına dair söylemlerine işaret edildi.

"Yatırım, yüksek faiz oranları ile gelmiyor"

Aynı haberde, Türkiye'de ekonomiyi genişletmek ve istihdam yaratmak için tam gaz adım atıldığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yatırımcı gelsin, devlet bankalarımızdan kredi talep etsin. Onları faiz oranlarına kaptırmayacağız. Yatırım, yüksek faiz oranları ile gelmiyor." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Reuters: Faiz indirimleri devam edecek

Reuters, gelişmeyi, "Erdoğan, Türkiye'nin faiz indirimlerinin iktidarda olduğu sürece devam edeceğini söyledi" başlığıyla aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her ay düşmeye devam edecek." ifadesine dikkat çekildi.

Investing: Merkez Bankası, piyasaları şaşırttı

Finans platformu Investing'in haberinde de "Erdoğan, faiz indirimine devam edeceğini söyledi" denildi.

Türkiye Merkez Bankası'nın son iki ayda iki kez faiz indirimine giderek, piyasaları şaşırttığı aktarıldı.

Öte yandan enflasyonun, geçen yılın kasım ayından bu yana yükselmeye başladığı anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması ViDEO