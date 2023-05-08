Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitinginin dünyaya yansımaları: Güç gösterisi Toplanan kalabalığa dikkati çeken medya organları, Erdoğan'ın muhalefete ve dünyaya yönelik mesajlarına vurgu yaptı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlediği mitingde yoğun kalabalığa hitap etti.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki miting alanını 1 milyon 700 bin vatandaşın doldurduğunu duyurdu.

France 24: Erdoğan'dan İstanbul'da güç gösterisi

Uluslararası gazeteler ve televizyonlar, coşkulu kalabalığı ve Erdoğan'ın verdiği mesajları okurlarıyla paylaştı.

France 24, "Kazanacağız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da güç gösterisi" diye yazdı.

Mitingden görüntüleri aktaran Fransız medya organı, haberinde şöyle dedi:

'İstanbul!' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde güç gösterisi mitingi için topladığı kalabalığa seslendi.

South China Morning Post: Benim milletim ayyaşa meydanı bırakmaz

Hong Kong merkezli South China Morning Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rakibi Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendiğini aktardı.

Erdoğan'ın, "Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz. Bay Bay Kemal istediğin kadar fıçı dolusu iç, hiçbir şey seni iflah etmez." ifadelerine dikkat çekildi.

Ethnos: 1.7 milyon vatandaş Erdoğan için toplandı

Yunanistan'dan Ethnos, "İstanbul'da 1.7 milyon vatandaş Erdoğan için toplandı" başlığıyla gelişmeleri aktardı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü İstanbul'da büyük bir miting düzenledi. Türk medyası 1,7 milyonluk bir kalabalığın olduğunu bildirdi.



Batı medyasına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'O Avrupa gazetelerini, dergilerini biliyorsunuz, şimdi burada bizi izliyorlar. İstanbul Havalimanı'nda neler olduğunu merak ediyorlar. Cevabı siz vereceksiniz.' dedi.

Middle East Eye: Muhalefete LGBT suçlaması

İngiltere merkezli Middle East Eye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete 'LGBT yanlısı' dediğini aktardı:

AK Parti ve ittifakımızdaki diğer partiler asla LGBT yanlısı olmaz çünkü aile bizim için kutsaldır. LGBT yanlılarını sandığa gömeceğiz.

Proto Thema: Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan güç gösterisi

Öte yandan yine Yunan basınından Proto Thema, "Seçimlere bir hafta kala Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan güç gösterisi. Mitingde 1,7 milyon kişiye konuştu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın pazar günü düzenlenen mitingde büyük bir kalabalığın önünde konuşmasını gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.