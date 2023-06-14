Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili mesajları dünya basınında Askeri ittifaka katılmak isteyen İskandinav ülkesi, bir kez daha Erdoğan'ın net ifadeleriyle karşılaştı. Verilen mesajlar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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Litvanya'nın başkenti Vilnius, 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

İsveç, bu zirvede NATO üyesi olmak istiyor. Türkiye ise Stockholm'den terör unsurlarına yönelik gerekli adımları atmasını talep ediyor.

Azerbaycan dönüşü gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tavrını bir kez daha net bir şekilde dile getirdi.

Erdoğan, terörle mücadelenin öneminden bahsederek "Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta filan biz kalkıp da el bebek gül bebek diyemeyiz." dedi.

Aftonbladet: Erdoğan'dan yeni hamle

Stockholm merkezli Aftonbladet gazetesi, "Erdoğan'dan yeni hamle: Hiçbir şey olmayacak" başlığıyla çıktı.

İsveç'in, temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak zirvede NATO üyesi olarak yer almayacağı belirtildi.

Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle dedi. Açıklama, Ankara'da İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında yapılan NATO toplantısıyla aynı gün geldi." denildi.

SVT: Türkiye'nin desteğini bekleyemez

İsveç devlet televizyonu SVT, "Erdoğan: İsveç, Vilnius'tan önce Türkiye'nin desteğini bekleyemez" başlığını kullandı.

Bunun nedeninin ise Stockholm'de teröristlerin gösterilerine verilen izinler olduğu kaydedildi.

Reuters: İsveç tutum değişikliği beklemesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine işaret eden Reuters haber ajansı, "Türkiye, Türk karşıtı protestoları durdurmadığı sürece İsveç'in NATO hedefini desteklemeyecek." dedi.

İsveç'in, Stockholm'de Türkiye karşıtı protestoları engellememesi halinde, Ankara'dan önümüzdeki ay yapılacak zirvede NATO'ya üyelik hedefine ilişkin tutum değişikliği beklememesi gerektiğine dair ifadelere dikkat çekildi.

The Hill: Bahse girmesinler

ABD merkezli The Hill, Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunda değişiklik olmadığını aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, İsveç'in temmuz zirvesinden önce ittifaka katılma başvurusunu onaylayacağı konusunda bahse girmemesi gerektiğini çünkü İskandinav ülkesinin güvenlik endişelerini tam olarak karşıladığını vurguladığı kaydedildi.

Middle East Eye: Teröristlerin gösterileri baltaladı

İngiltere merkezli Middle East Eye haber portalı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu ülkede teröristlerin yaptığı gösterilerin üyelik şansını baltaladığını dile getirdiği ayrıntısına dikkati çekti.