Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunun dünyadaki yansımaları: Ekonomi ve yatırım masada Arapça ve İngilizce yayın yapan medya organları, ekonomi konusunun turun öne çıkan başlıklarından biri olduğunu yazdı. Erdoğan'ın, Türkiye'ye yatırım çekmek üzere ziyaretlerine başladığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ayaklı Körfez turuna bugün başladı.

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayacak tur, 19 Temmuz'da sona erecek.

Erdoğan, Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar'da ülkenin Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve BAE'de Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya gelerek siyasi ve ekonomik ilişkileri ileri seviyeye taşımayı ele alacak.

The National: Yatırım ve ekonomi gündemde

BAE merkezli The National, Erdoğan'ın Körfez turundaki görüşmelerinin, yatırım ve ekonomi kapsamındaki projelerle şekilleneceğini belirtildi.

Suriye, Yemen, Irak, Sudan, Libya ve Filistin'deki meselelerin de ele alınacak konular arasında olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tur kapsamında üst düzey isimlerin eşlik edeceği notu paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, geçen hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği de anımsatıldı.

Al Jazeera: Önemli yatırım kazanımları elde edecekler

Katar merkezli Al Jazeera, Türkiye ile Suudi Arabistan, Katar ve BAE arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Türkiye'nin "Körfez ülkelerine yapacağı ziyarette önemli yatırım kazanımları elde edeceğini" söylediğine dikkat çekildi.

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında enerjiden savunma sanayisine, turizmden altyapı projelerine kadar pek çok alanda iş birliği fırsatlarının olduğu kaydedildi.

Bloomberg: Yatırım çekmek için Körfez turuna çıktı

ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan, yatırım çekmek için Körfez turuna çıktı" başlığına yer verdi.

Erdoğan'ın, pazartesiden çarşambaya kadar olan gezilerinin Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsadığı aktarıldı.

BBC Arapça: Kendi türünün ilk Körfez turu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye yapacağı ziyaretlerin, Türkiye'nin bölgesel aktörlere yönelik dış politikasının dönüşümü sürecinde bir başka aşamayı oluşturduğunu belirten BBC Arapça, şunları aktardı:

Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden sonra kendi türünün ilk Körfez turu.

Türkiye-Suudi ilişkilerinde belirgin bir iyileşmenin gözlendiği, Türkiye ve Katar'ın stratejik ortak olduğu kaydedildi.

Ayrıca BAE-Türkiye ortaklığı için de umut verici beklentilerin olduğu aktarıldı.