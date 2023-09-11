Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır mesajı: İlişkileri hak ettiği seviyeye ulaştıracağız Erdoğan, ilişkileri geliştirme konusunda karşılıklı ziyarete ilişkin tarihin henüz netleşmediğini söyledi. Mısır'dan davet alan Cumhurbaşkanı, "Ben dedim ki 'Biz sizi bekliyoruz'" ifadesini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde önemli temaslarda bulundu.

Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de vardı.

G20 dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Erdoğan'a, 2022'de Katar'da Sisi ile yaptığı görüşme de hatırlatıldı.

Erdoğan'a Mısır daveti: 'Biz sizi bekliyoruz' dedim

Erdoğan, "Görüşme nasıl geçti? Karşılıklı ziyaretleriniz gündeme geldi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Görüşmemiz gayet olumlu geçti. Davet konusu da gündeme geldi. Öncelikle dışişleri bakanlarımızı, istihbarat başkanlarımızı görevlendirdik.



Onlar birbirleriyle karşılıklı olarak görüşmelerini yapacaklar. Onlar tabii önce bizi bekliyorlar ama ben dedim ki 'Biz sizi bekliyoruz.'



Tarih verilmedi. Tarihi, bakan arkadaşlarımız ve istihbarat başkanımız görüşecekler. Ona göre de adımlarımızı atacağız.

"İlişkileri hak ettiği seviyeye ulaştıracağız"

Türkiye ve Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaştıracaklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

Her iki ülke ekonomi ve ticari alanda büyük potansiyele sahip. Karşılıklı ticaret hacmimizi iki katına çıkarmak için çalışma yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni yeniden canlandırmak için çalışacaklarını da dile getirdi.

Mısırlı elçinin güven mektubunu kabul edecek

Türkiye ve Mısır, 10 yıl sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday gösterdi.

Konuya değinen Erdoğan, "Görüşmemizde kendilerine de görevlendirdikleri büyükelçinin sunacağı güven mektubunu yakında kabul edeceğimi söyledim." dedi.

"Bölgesel sorunlarda olumlu neticeler alabiliriz"

Ankara-Kahire diyaloğunun güçlendirilmesinin bölgedeki önemine işaret eden Erdoğan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

İlişkilerimizin eskisinden daha iyi hale gelmesi, Suriye meselesi başta olmak üzere birçok bölgesel sorunda olumlu neticeler almamızı sağlayabilir.