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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO mesajı, İsveç ve Finlandiya basınında

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO mesajı, İsveç ve Finlandiya basınında

    NATO uyarısına dair Erdoğan'ın açıklamaları geniş yankı uyandırdı. İttifaka yeni katılımlar konusunda açıkça sesini yükselten tek ülkenin Türkiye olduğu vurgulandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 12:44
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

    Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda önemli mesajlar verdi.

    SVT: NATO üyeliğini durdurmakla tehdit ediyorlar

    Türkiye'ye verilen sözlerin tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız." dedi.

    İsveç devlet televizyonu SVT, Erdoğan'ın açıklamasını, "Türkiye, yine İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini durdurmakla tehdit ediyor" başlığıyla aktardı.

    Türkiye'nin taleplerine vurgu

    Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha İsveç ve Finlandiya'nın savunma ittifakı NATO'ya üyeliğini durdurabileceğini açıkladı. Bu, ülkeler Türkiye'nin taleplerini yerine getirmezse olacak." denildi.

    İsveç'in üyeliğine açıkça itiraz eden tek ülke

    Bir ülkenin NATO'ya başvurusunun onaylanması için tüm üye devletlerin onayının gerektiği hatırlatıldı. Türkiye'nin, İsveç'in üyeliğine açıkça itiraz eden tek ülke olduğuna dikkat çekildi.

    "Şimdi sadece Macaristan ve Türkiye kaldı"

    Ankara, iadesi talep edilen teröristlerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini istiyor. Öte yandan, "Slovakya, İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunu onayladı ve şimdi sadece Macaristan ve Türkiye kaldı." notuna yer verildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın NATO mesajı, İsveç ve Finlandiya basınında #1

    Savon Sanomat: Türkiye'nin onayı eksik

    Finlandiya basınından Savon Sanomat gazetesi, "Erdoğan, bir kez daha Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini engellemekle tehdit etti" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

    Erdoğan'ın, "Finlandiya ve İsveç'in, vaatlerini yerine getirip getirmediğini yakından takip edeceğiz ve karar elbette parlamentomuza ait." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

    Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin, 28 NATO üyesi ülke tarafından onaylandığı, sadece Türkiye ve Macaristan'ın onaylarının eksik olduğu anımsatıldı.

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