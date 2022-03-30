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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan temasları
Erdoğan, Orta Asya ülkesindeki programı kapsamında Hive şehrine geçti.
- AA & Ensonhaber
- 30.03.2022 - 12:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını ziyaretinin ikinci gününde sürdürdü.
Dün Özbekistanlı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelen Erdoğan, Taşkent yönetimiyle 10 anlaşma imzaladıklarını söyledi.
HİVE ŞEHRİNE GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki programı kapsamında bugün Hive şehrine geçti.
İçan Kale bölgesini ziyaret etmek üzere kente giden Erdoğan, Urgenç Havalimanı'nda çeşitli etkinliklerle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev eşlik etti.