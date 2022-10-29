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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı mesajı, Yunanistan'da yankılandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı mesajı, Yunanistan'da yankılandı

    Yunan basınından gazeteler, Erdoğan'ın konuşmasında, özellikle Batı'ya ve Ayasofya'ya dair verilen mesajlara işaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 10:04
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi.

    Türkiye'nin vizyonunu anlatan Erdoğan'ın açıklamaları, Yunanistan kamuoyu tarafından da yakından takip edildi.

    Yunan basınından gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayasofya'yı, yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır." açıklamasına dikkati çekti.

    ERT: Yeni Osmanlı vizyonu

    ERT televizyonu, "Erdoğan, yeni Osmanlı vizyonunu tanıttı" başlıklı haberinde, Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar camiye dönüştürülmesiyle ilgili konuşmayı aktardı.

    Ayrıca Türkiye'nin siyaset, ekonomi, teknoloji, askeri ve diplomasinin her alanında dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirilmesi hedefine vurgu yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Türkiye Yüzyılı mesajı, Yunanistan da yankılandı #1

    The Standard: Erdoğan, meydan okuyor

    The Standard, "Erdoğan, meydan okuyor: 21. yüzyıl Türkiye'nindir. Ayasofya'yı yeniden cami olarak açtık" diye yazdı.

    Erdoğan'ın "Ayasofya'yı Sultan Fatih'in vasiyeti doğrultusunda cami olarak yeniden açmamız bile küresel vesayete karşı bir meydan okumaydı." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

    Yaklaşık 2 saat süren konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 99. yılına vurgu yaptığı kaydedilerek, açıklamasının şu bölümü paylaşıldı:

    "Osmanlı ile birlikte milletimizi tarihe gömmek isteyenler, Çanakkale'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkamamış, Anadolu'yu işgal etmeye kalkışmışlardır. Milletimiz, savaşların ağırlığı altında, zaferi getiren milli mücadeleyi başlatmıştır."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Türkiye Yüzyılı mesajı, Yunanistan da yankılandı #2

    "Ayasofya'ya atıflar, Yunanistan'a mesajlar"

    Bir başka yayın kuruluşu "in.gr" adlı internet sitesi, "Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye'nin yüzyılı, Ayasofya'ya atıflar ve Yunanistan'a mesajlar" başlığını kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının nesillerin hayali olduğuna dikkat çektiği belirtildi.

    Erdoğan'ın, "Dünyanın yeni ve hayati zorluklarla karşı karşıya olduğu bu dönemde, Türkiye Yüzyılı programı ile Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz." açıklaması aktarıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Türkiye Yüzyılı mesajı, Yunanistan da yankılandı #3

    The Toc: Ayasofya'yı hatırlattı

    The Toc, "Ayasofya'yı cami olarak açmak nesillerin hayaliydi" manşetiyle okurlarının karşısına çıktı.

    Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'te başlayacak ikinci yüzyılı olarak adlandırılan 'Türkiye'nin Yüzyılı' programının tanıtıldığı anımsatıldı.

    Erdoğan'ın, konuşmasında Ayasofya'yı hatırlattığı anlatılarak, "Aynı zamanda emperyalistlerin ülkesine yönelik planlarından bahsederek Batı'ya karşı koydu." denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Türkiye Yüzyılı mesajı, Yunanistan da yankılandı #4

    Kathimerini: Ülkesini dünyanın en büyüklerinden biri haline getirecek

    Kathimerini gazetesi de "Erdoğan: Türkiye'nin yüzyılını inşa edeceğim" ifadesini kullandı.

    "Erdoğan, 2071 vizyonuyla Haziran 2023'ten sonra Türkiye'ye daha güzel günler vaat etti." denilen haberde, "Ülkesini dünyanın en büyüklerinden biri haline getireceğine söz verdi." ayrıntısı aktarıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Türkiye Yüzyılı mesajı, Yunanistan da yankılandı #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı cami olarak açmamız bir meydan okumadır ViDEO


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