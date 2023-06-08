Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki baraj krizi için arabuluculuk teklifi dünyada gündem oldu Ukrayna'da patlayan barajla ilgili komisyon kurularak müzakere yapılmasını teklif eden Erdoğan'ın tutumu, bir kez daha geniş yankı uyandırdı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik altyapı tesisleri hedef alınıyor.

Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nda yaşanan patlama, tarafları bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Kiev yönetimi Rusya'yı suçlarken, Moskova ise olay sebebiyle Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.

Devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan ve Ukrayna'dan mevkidaşları Vladimir Putin ile ve Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, baraj patlamasının araştırılması için Türkiye'nin de katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini belirtti.

Al Monitor: Erdoğan'dan arabuluculuk teklifi

ABD merkezli Al Monitor, Erdoğan'ın teklifini "Erdoğan Putin'i ve Zelensky'yi arayarak Ukrayna'daki baraj krizinde arabuluculuk teklif etti" diye yazdı.

Erdoğan'ın, göreve başladıktan sonra yaptığı ilk uluslararası telefon görüşmelerinde Türkiye'nin Moskova ile Kiev arasındaki arabuluculuk rolünü vurguladığı belirtildi.

Ukrayna'daki barajın çökmesini soruşturmak üzere ortak bir mekanizma kurma önerisinin Erdoğan tarafından ileri sürüldüğü aktarıldı.

The Guardian: Karadeniz'deki komşuları arasında arabulucu oldu

İngiltere merkezli The Guardian, "Erdoğan, barajın çökmesiyle ilgili kapsamlı soruşturma çağrısında bulundu" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Putin'e konuyu incelemek için Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'den oluşan uluslararası bir komisyon kurulabileceğini söylediği ifade edildi.

Haberde, Ankara'nın taraflar arasında geçmişte üstlendiği rollerden bahsedildi:

Türkiye, savaşın ilk günlerinde barış konferansına ev sahipliği yaparak ve Ukrayna'nın kuşatma altındaki limanlarından gıda ihracatına izin veren tahıl girişimine aracılık ederek, kendisini Karadeniz'deki komşuları arasında arabulucu olarak konumlandırdı.

Jerusalem Post: Erdoğan komisyon kurulmasını önerdi

İsrail merkezli Jerusalem Post, barajda meydana gelen olayla ilgili Erdoğan'ın komisyon önerisini aktardı.

Ukrayna ve Rusya'nın, sel sularına yol açan ve binlerce kişinin kaçmasına sebep olan barajın yıkılmasından birbirlerini sorumlu tuttuğu hatırlatılarak şöyle denildi:

Erdoğan, Zelensky'e Karadeniz Tahıl Koridoru'na benzer bir müzakere yönteminin baraj sorununu çözmek için izlenebileceğini söyledi. Erdoğan, Putin'e 'Barajın çökmesiyle ilgili tam soruşturma gerekiyor' dedi.

Arab News: Erdoğan'dan araştırma önerisi

Suudi Arabistan'ın yayın organlarından Arab News, "Erdoğan, Zelensky ile görüşmesinde yıkılan barajın araştırılmasını önerdi" başlığına yer verdi.

Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan taraflar, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan uzmanların katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini söyledi." denildi.

NHK: Türkiye Cumhurbaşkanı soruşturulması gerektiğini söyledi

Japonya merkezli devlet yayıncılığı kuruluşu NHK, "Türkiye Cumhurbaşkanı, komisyonun Ukrayna'daki baraj yıkımını soruşturması gerektiğini söyledi" diye yazdı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus ve Ukraynalı muhataplarıyla ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde konuyu gündeme getirdiği notu paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı, ABC televizyonu, Times of Israel, Al Arabiya gibi medya kuruluşlarınca da yayınlandı.