Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Katar basınında

El Sani ile Doha'da bir araya gelecek Erdoğan'ın Katar temaslarına bu ülke basını tarafından geniş yer ayrıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti.

Erdoğan, bu ülkede Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılacak.

ERDOĞAN'IN KATAR ZİYARETİ

Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile bir araya gelecek Erdoğan'ın ziyareti, Katar basınında geniş yer buldu.

El Cezire, Erdoğan'ın, iki müttefik arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan iki günlük bir ziyaret için Katar'a gittiğini duyurdu.

TÜRKİYE BÖLGE ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Ziyaretin, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle bağlarını geliştirmeye yönelik adımlar atmaya başladığı bir dönemde gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA İMZALAR ATILACAK

Bakanlar ve iş liderlerinden oluşan bir Türk heyetinin Katarlı mevkidaşlarla da görüşmeler gerçekleştireceği, Doha'daki Erdoğan-El Sani zirvesinde kültür, ticaret, yatırım, spor, kalkınma ve sağlık gibi çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

İLİŞKİLER GİDEREK GÜÇLENİYOR

İki ülkenin Yüksek Stratejik Komite'nin 2015'teki ilk toplantısından bu yana onlarca anlaşma imzaladığı, Doha ile Ankara arasındaki ticaretin bu yıl geçen yıla göre artmasının beklendiği aktarıldı.

Doha News, Katar ve Türkiye'nin 1972'den beri müttefik olduklarını ve ilişkilerin son yıllarda giderek güçlendiğinin altını çizdi.

TİCARET HACMİNDE ARTIŞ

2015 yılında Türkiye'nin, Katar-Türkiye Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı öncülüğünde Katar'da yaklaşık 3 bin askerin bulunduğu bir üs kurduğu anımsatıldı.

KATAR'IN TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARI 22 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ekonomik açıdan Doha ile Ankara arasındaki ticaret hacminin son 12 ayda yüzde 6 artarak 1.6 milyar dolara çıktığı bilgisi paylaşıldı. Katar'ın Türkiye'deki toplam yatırımlarının 22 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.