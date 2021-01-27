Euro
8.9559
0.2%
Dolar
7.3966
0.72%
Altın
438.23
0.26%
Borsa
1.493
-2.78%
Bitcoin
226.274
-3.56%
EXEN Coin
17.06
-6.05%
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Cumhuriyetçilerden, Donald Trump Senato'da aklanacak sinyali

    Azledilme ihtimaliyle karşı karşıya kalan Trump için Cumhuriyetçi senatörlerden "iyi haber" geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhuriyetçilerden, Donald Trump Senato'da aklanacak sinyali

    ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın, Senato tarafından azledilmekten kaçınma umutları, 45 Cumhuriyetçi senatörün görevden alma davasını daha başlamadan reddetmeye çalışmasıyla arttı.

    SADECE 5 CUMHURİYETÇİ 'TRUMP AZLEDİLSİN' DEDİ

    Sürecin ilerlemesiyle ilgili Senato'daki oylamada, 50 Cumhuriyetçi senatörün yalnızca 5'i Trump'ın azledilmesini istedi.

    Oylama, görevden alma davası öncesinde önemli bir test olarak görülüyor. Trump'ın azledilmesi için 67 senatörün oyu gerekiyor.

    CUMHURİYETÇİLERDEN 'AKLANMA' MESAJI

    Ancak mevcut durumda 50 Demokrat senatör, davanın Donald Trump'ın aleyhine sonuçlanması için aradığı 17 Cumhuriyetçi oy için istediği sonucu elde edecek gibi görünmüyor.

    İlk oylamada toplam 55 senatörün oyuyla azil duruşmalarının resmi olarak yapılması kararlaştırıldı.

    Cumhuriyetçilerden, Donald Trump Senato da aklanacak sinyali #1

    "TRUMP'IN HAKİMİYETİ DEVAM EDİYOR"

    Washington Post gazetesi, Senato'da ilk oylamadan çıkan sonuç için, "Oylama, Trump'ın Cumhuriyetçi senatörler üzerindeki hakimiyetinin devam ettiğini gösteriyor." dedi.

    Eski Başkan Donald Trump, 6 Ocak'ta yaşanan kanlı Kongre baskınına yol açmakla suçlanıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir