Cumhuriyetçilerden, Donald Trump Senato'da aklanacak sinyali

Azledilme ihtimaliyle karşı karşıya kalan Trump için Cumhuriyetçi senatörlerden "iyi haber" geldi.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın, Senato tarafından azledilmekten kaçınma umutları, 45 Cumhuriyetçi senatörün görevden alma davasını daha başlamadan reddetmeye çalışmasıyla arttı.

SADECE 5 CUMHURİYETÇİ 'TRUMP AZLEDİLSİN' DEDİ

Sürecin ilerlemesiyle ilgili Senato'daki oylamada, 50 Cumhuriyetçi senatörün yalnızca 5'i Trump'ın azledilmesini istedi.

Oylama, görevden alma davası öncesinde önemli bir test olarak görülüyor. Trump'ın azledilmesi için 67 senatörün oyu gerekiyor.

CUMHURİYETÇİLERDEN 'AKLANMA' MESAJI

Ancak mevcut durumda 50 Demokrat senatör, davanın Donald Trump'ın aleyhine sonuçlanması için aradığı 17 Cumhuriyetçi oy için istediği sonucu elde edecek gibi görünmüyor.

İlk oylamada toplam 55 senatörün oyuyla azil duruşmalarının resmi olarak yapılması kararlaştırıldı.

"TRUMP'IN HAKİMİYETİ DEVAM EDİYOR"

Washington Post gazetesi, Senato'da ilk oylamadan çıkan sonuç için, "Oylama, Trump'ın Cumhuriyetçi senatörler üzerindeki hakimiyetinin devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Eski Başkan Donald Trump, 6 Ocak'ta yaşanan kanlı Kongre baskınına yol açmakla suçlanıyor.