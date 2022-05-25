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    ABD'de Cumhuriyetçilerin oyları yeniden sayılacak

    Pennsylvania'da gerçekleşen ön seçimlerde yarışan Dr. Mehmet Öz ve rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkının az olması sebebiyle oylar yeniden sayılacak.
    • 25.05.2022 - 22:36
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 22:37
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    ABD'de Cumhuriyetçilerin oyları yeniden sayılacak

    ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yapılan Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde oylar yeniden sayılacak.

    Oy farkı yüzde 0,5'in altında

    Sebebi ise Dr. Mehmet Öz ile rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkının yüzde 0,5'in altında olması olarak açıklandı.

    Eyalet Sekreter Vekili Leigh Chapman tarafından yapılan açıklamada Öz'ün 419 bin 365, rakibi McCormick'in ise 418 bin 463 oyla sandıktan çıktığı ve oy farkının yüzde 0,5'in altında olması nedeniyle yeniden sayımın yapılacağı kaydedildi.

    ABD de Cumhuriyetçilerin oyları yeniden sayılacak #1

    Trump'ın da desteğini aldı

    Yeniden sayım işleminin 7 Haziran'a kadar tamamlanması ve sonraki gün de sonuçların açıklanması bekleniyor.

    AA'nın haberine göre eski Başkan Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Öz, daha önceki açıklamasında tüm işlemlerin sonucunda seçimden galibiyetle çıkacaklarına inandığını açıklamıştı.

    Pennsylvania'daki yarışı kazanan isim, Senato'ya girebilmek için 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine Cumhuriyetçi Parti adına katılmaya hak kazanacak.

    ABD de Cumhuriyetçilerin oyları yeniden sayılacak #2


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