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    Dağıstan'da seferberlik sonrası Ruslar, ayakları sarılı halde tekerlekli sandalyeyle gezdi

    Vladimir Putin'in seferberlik kararı sonrası, Dağıstan'da orduya katılmak istemeyen Ruslar, tek ayakları sarılı halde tekerlekli sandalyeyle gezdi. O anlar ise kayıt altına alındı.
    • 01.10.2022 - 18:20
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 18:26
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    Dağıstan'da seferberlik sonrası Ruslar, ayakları sarılı halde tekerlekli sandalyeyle gezdi

    Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulundu.

    Putin, konuşmasında kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

    Bu kararın ardından Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararnameye daha imza attı.

    Vatandaşlar ülkeyi terk etmeye başladı

    Kararnameye göre, güz celp döneminde 120 bin kişinin askere alınacağı ifade edildi.

    Öte yandan alınan kararların ardından Rus vatandaşı, birliklerine teslim olmak yerine başka ülkelere gitmeye başladı.

    Ayakları sarılı halde tekerlekli sandalyeyle gezdiler

    Rusya'ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan Dağıstan'da ise kısmi seferberlik kararına uymak istemeyen erkeklerin, tek ayakları sarılı halde tekerlekli sandalyeyle gezdiği görüldü.

    Dağıstan'da seferberlik sonrası Ruslar, ayakları sarılı halde tekerlekli sandalyeyle gezdi VİDEO

    Dağıstan da seferberlik sonrası Ruslar, ayakları sarılı halde tekerlekli sandalyeyle gezdi #1

    Dağıstan da seferberlik sonrası Ruslar, ayakları sarılı halde tekerlekli sandalyeyle gezdi #2

    Dağıstan da seferberlik sonrası Ruslar, ayakları sarılı halde tekerlekli sandalyeyle gezdi #3


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