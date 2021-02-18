Dağlık Karabağ gazisi 10 Azerbaycanlı, Türkiye'ye getirildi

Azerbaycanlı gazilerin tedavi ve rehabilitasyon süreci, Türkiye'de devam edecek.

Dağlık Karabağ'ı işgalci Ermenistan'dan geri alma sürecinde yaşanan çatışmalarda yaralanan 10 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye sevk edildi.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "Yaşat Fonu"ndan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak, 10 gazinin ilgili muayene, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

İHTİYAÇ HALİNDE SEVK SÜRECİ DEVAM EDECEK

Açıklamada, "Yaşat Fonu"nun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

"Yaşat Fonu" daha önce de 3 gaziyi tedavi için Türkiye'ye göndermişti.