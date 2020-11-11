Dağlık Karabağ'a giden Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin ardından Laçın'da kontrol noktası kura Rus Barış Güçleri, ilk kez görüntülendi.

Ateşkes anlaşmasına varılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimde Rusya'da yerini aldı.

Varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a yerleştirilen Rus barış gücü birlikleri ilk kez görüntülendi.

Rus Gazeteci Oleg Panfilov, sosyal medya hesabı üzerinden Dağlık Karabağ’daki Laçın’da ilk kontrol noktasını kuran Rus Barış Güçleri’nin fotoğrafını paylaştı.

TEMAS HATTINA ULAŞILDI

Ermenistan'a 20 Il-76 askeri kargo uçağıyla inen Rus birlikleri, konvoylarla 250 kilometreden fazla yol katedip Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattına ulaşıyor.

1960 ASKER GÖREV ALACAK

Anlaşmaya göre Azerbaycan 44 günlük savaşta geri aldığı bölgeleri elinde tutacak ve Nahçıvan ile Azerbaycan arasında, Ermenistan'dan geçecek bir irtibat yolu açılacak.

Nahçıvan-Azerbaycan arasındaki irtibat yolunda kontrol Rus federal güvenlik güçlerinde olacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ’a gönderildiğini duyurmuştu.