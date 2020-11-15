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    Dağlık Karabağ'da devriye atan Rusların karşılaştığı Ermeni cesetleri

    Dağlık Karabağ'da devriye atan Rusların karşılaştığı Ermeni cesetleri

    Dağlık Karabağ’a gönderilen Rus Barış Gücü askerleri ateşkes hattında devriyelerine başladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 12:09
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 12:40
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    Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yenilgiye uğramasının ardından imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

    10 Kasım'da başlayan anlaşmaya göre Dağlık Karabağ'da 16 gözlem noktası kuruldu.

    HER YERDE CESET VAR

    Bölgede yaşanan çatışma alanında her saat başı devriye görevi yapan Ruslar tedirgin olurken, Ermenistan'ın aldığı ağır hezimete de tanıklık etti.

    Geçtikleri her yerde Ermenistan askerlerinin cesetleriyle karşılaşan Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan ordusunun gücünü bir kez daha görmüş oldu.

    Ermenistan askeri

    Ermenistan askeri

    Ermenistan askeri

    Ermenistan askeri

    Ermenistan askeri

    Ermenistan askeri

    Ermenistan askeri

    Ermenistan askeri

    Ermenistan askeri

    Ermenistan askeri

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