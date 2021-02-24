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    Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın imha edildiği anlar

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha ettiği anların yeni görüntülerini paylaştı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 13:48
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    Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın imha edildiği anlar

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Dağlık Karabağ’da Ermenistan ile 44 süren savaşa yönelik yeni görüntüler yayınladı.

    Paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne bağlı Su-25 savaş uçağı ve savaş helikopterleri Ermenistan güçlerine ait askeri hedefleri nokta atışıyla imha ediyor.

    ERMENİSTAN ASKERLERİ KAÇAMADI

    Savaş uçaklarını fark eden Ermeni askerlerinin kaçamadığı açık bir şekilde görülürken, farklı noktalarda Ermenistan güçlerine ait askeri araçların ve diğer teçhizat yok ediliyor.

    Dağlık Karabağ’da 44 gün süren ve Ermenistan’ın yenilgisi ile sonuçlanan savaşın ardından Rusya’nın ara buluculuğuyla iki ülke arasında Ermenistan’ın yenilgiyi kabul ederek işgal ettiği topraklardan geri çekilmesine yönelik anlaşma imzalanmıştı.

    Dağlık Karabağ'dan yeni görüntüler VİDEO

    Dağlık Karabağ da Ermenistan ın imha edildiği anlar #1

    Dağlık Karabağ da Ermenistan ın imha edildiği anlar #2

    Dağlık Karabağ da Ermenistan ın imha edildiği anlar #3

    Dağlık Karabağ da Ermenistan ın imha edildiği anlar #4

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