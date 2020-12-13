Dakar Moda Haftası, baobap ağaçları altında düzenlendi

Etkinlik, salgın nedeniyle açık havada düzenlendi. Tasarımlar, modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Senegal'de düzenlenen Dakar Moda Haftası'nın bu yıl 18'incisi yapıldı.

Program, koronavirüs önlemleri kapsamında, başkent Dakar'a 60 kilometre mesafedeki Nguekhokh kentinde belirlenen açık bir alanda gerçekleştirildi.

AÇIK HAVADA PODYUM

Afrika bozkırında yetişen baobap ağaçlarının gölgesinde açık havada kurulan podyumda, 16 modacının tasarımları beğeniye sunuldu.

MODA HAFTASI'NIN TEMASI

Bu yılki teması sürdürülebilir enerji ve geri dönüşüm olan moda haftası, 13 Aralık'ta düzenlenecek genç modacıların defileleriyle son bulacak.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Senegal'de şimdiye kadar koronavirüs salgını kaynaklı 17 bin 61 vaka görülürken, 349 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dakar Moda Haftası'na korona etkisi FOTO GALERi