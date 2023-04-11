Dalai Lama'dan küçük çocuğa skandal hareket: Dudağından öptü Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, bir etkinlik sırasında kendisine sarılmak isteyen çocuğu dudağından öptü ve 'dilimi em' dedi. Lama, daha sonra gelen tepkiler üzerine özür diledi.

ensonhaber.com

Kuzey Hindistan'da organize edilen bir etkinliğe katılan Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, yaptığı hareketle görenlerin tepkisini çekti.

Dalai Lama, halka açık etkinlikte bir çocuğu dudağından öptü ve dilini emmesini istedi.

Görüntülerde kimliği gizli tutulan çocuğun Dalai Lama'ya, "Size sarılabilir miyim?" dediği görüldü.

Küçük çocuğa yaptıkları izleyenleri şaşkına çevirdi

Lama, sahneye çağırdığı çocuğu önce yanağından sonra da dudağından öptü.

Daha sonra Dalai Lama, alnını küçük çocuğa dayayarak, "Dilimi em" dedi.

Görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla birlikte Lama'ya tepki üstüne tepki yağdı.

Görüntülerin sosyal medyada tepkilere neden olmasından sonra Lama özür diledi.

Özür diledi: Kameralar kayda girmeden önce de ve sonra da böyle şakalaşmalar yapabiliyor

Hindistan’da yaşanan olayın sonrasında Lama’nın ofisinden yapılan açıklamada, ruhani liderin pişmanlık duyduğu belirtilerek, “Dalai Lama, çocuktan ve ailesinden ve dünyanın etrafındaki arkadaşlarından onu kıran sözleri dolayısıyla özür diliyor. Dalai Lama, sık sık bu tür etkinliklerde ve kameralar kayda girmeden önce de ve sonra da böyle şakalaşmalar yapabiliyor.” ifadeleri kullanıldı.