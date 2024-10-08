Dalış yapmak için gittiği Endonezya'da kaybolmuştu: Kadın turist köpek balığının midesinde bulundu ABD'li 68 yaşındaki Colleen Monfore, dalış yapmak için gittiği Endonezya'da akıntıya kapılarak kayboldu. Talihsiz kadın günler sonra komşu ülke Doğu Timor'da yakalanan bir köpek balığının midesinde bulundu.

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Haber Merkezi

Endonezya'da korkunç bir olay yaşandı.

68 yaşındaki Colleen Monfore, 26 Eylül'de altı arkadaşıyla birlikte keyifli bir dalış tatili için Endonezya'ya ait Pasifik Okyanusu'ndaki Pulau Reong Adası'na gitti.

Dalış sırasında kuvvetli akıntı nedeniyle sürüklenen kadını, ne arkadaşları ne de grubun rehberi tekrar tekneye geri çekmeyi başaramadı.

DALIŞ YAPMAK İSTEDİ: KUVVETLİ AKINTI NEDENİYLE KAYBOLDU

Kurtarma ekipleri, 68 yaşındaki kadını bulmak üzere yola çıktı, ancak 8 gün süren arama çalışmalarının ardından 3 Ekim'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle kadını bulma şanslarının düşük olduğuna karar vererek çalışmayı sonlandırdı.

Bu karardan 3 gün sonra 6 Ekim'de dikkat çeken bir gelişme oldu.

Colleen, komşu ülke Doğu Timor'da yakalanan bir köpek balığının midesinde bulundu.

"KESİP AÇTIK VE İÇİNDEN BİR KADININ KALINTILARI ÇIKTI"

New York Post'un aktardığına göre köpek balığını yakalayan balıkçı, “Yakalandığında, plastik ya da balık ağı yuttuğunu düşündüm. Sorunu bulmak için kesip açtık ve içinden bir kadının kalıntıları çıktı." ifadelerini kullandı.

Alor Adaları Deniz Parkı Bölgesel Teknik Uygulama Birimi (UPTD) Başkanı Muhammad Saleh Goro, basına demecinde şöyle konuştu:

“Endonezya Büyükelçiliği ile koordinasyon sağladık ve elçilik, bu bilginin doğruluğunu teyit etti. Kadının cesedi Timor Leste'de bir köpek balığının midesinde bulundu."

AYRINTILAR PAYLAŞILACAK

Öte yandan yetkililer, köpek balığının içinde bulunan insan kalıntılarının "dalış kıyafeti giydiğini" teyit ederek soruşturma sırasında daha fazla bilgi edinildikçe ayrıntıları paylaşacaklarını aktardı.