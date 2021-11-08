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    Damadı düğün gününde barmen ile aldatırken yakalandı

    Düğün günü damadı evlendikleri salonun barmeni ile aldatan Nina adında bir gelin, damadın arkadaşına yakalanınca umursamaz tavırlar sergiledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 04:35
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 10:18
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    Damadı düğün gününde barmen ile aldatırken yakalandı

    Hangi ülkede olduğu belli olmayan Nina isminde bir gelinin, düğün gününde aldatması dünya gündeminde yankı uyandırdı.

    Damadın arkadaşı, düğün günü beklemediği bir skandalla karşı karşıya kaldı.

    Damadı düğün gününde barmen ile aldatırken yakalandı VİDEO

    SALONDAN UZAK BİR YERDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

    Düğün salonunun kalabalıktan uzak bir bölgesinde Nina, salonun barmeni ile cinsel ilişkiye girdi. O sıralarda gelinin olduğu bölgeye giden damadın arkadaşı büyük bir şok yaşadı.

    Gelinin cinsel ilişkiye girdiğini gören kişi, cebinden telefonu çıkararak 40 saniyelik bir kayıt aldı. Yakalandıklarını anlayan gelin ve barmenin şaşkınlıkları o an kameralara yansıdı.

    GELİN ÇOK RAHAT TAVIRLAR SERGİLEDİ

    Barmenin geline, "Bu kim, yoksa senin kocan mı" diye sorması üzerine kız bir an neye uğradığını anlamadı. Damadın arkadaşı, "Burada neler oluyor" diye sorunca kız, "Neler olduğunu biliyorsun" diye yanıt verdi.

    Damadı düğün gününde barmen ile aldatırken yakalandı #1

    Damadı düğün gününde barmen ile aldatırken yakalandı #2

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