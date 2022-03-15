Petrol
98.5
0.09%
Euro
16.11
0.12%
Dolar
14.70
0.02%
Altın
906.71
0.07%
Borsa
2079
-0.44%
Bitcoin
583.951
0.99%
BTXN Coin
38.57
0.75%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Danimarka, 2010 sonrası doğanlara tütün mamullerini yasaklayabilir

    Danimarka, sigara ve nikotin içerikli ürünlerin satışındaki yaş sınırını kademeli olarak yükselterek 2010 sonrası doğumluların tütün mamullerine erişimini tamamen yasaklamayı planlıyor.
    • AA
    • 15.03.2022 - 23:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Danimarka, 2010 sonrası doğanlara tütün mamullerini yasaklayabilir

    The Guardian'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, tütün mamullerinin satışındaki yaş sınırı değişikliği planına dair basına konuştu.

    Heunicke, 2010 sonrasında doğanların sigaraya başlamaması ve nikotin içerikli ürün kullanmamasını sağlamayı amaçladıklarını ve bunun için yaş sınırının kademeli olarak yükseltileceğini kaydetti.

    "GEREKİRSE BU JENERASYONA TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATIŞINI YASAKLARIZ"

    Bakan Heunicke, "Gerekirse bu jenerasyona kademeli olarak bu tür (tütün mamulleri) ürünlerin satışını yasaklamaya hazırız." dedi.

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 15-29 yaş aralığındakilerin yaklaşık yüzde 31'i sigara kullanıyor.

    Danimarka'da tütün mamullerinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle yıllık yaklaşık 13 bin 600 kişi hayatını kaybediyor.

    Halihazırda, ülkede 18 yaşın altındakilere tütün mamulleri satışı yasak.

    Ayrıca, Danimarka'nın alkol oranı yüzde 16,5'dan az olan içecek satış yaşını 16'dan 18'e çıkarmayı da planladığı kaydediliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, şikâyetlerini geri çeken 8 kişiye 2 milyon TL ödedi
    3. Sayfa

    Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, şikâyetlerini geri çeken 8 kişiye 2 milyon TL ödedi

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!
    MetaEvren

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!

    İsmail Kartal: Konya'yı yenip hedefe yürüyelim
    Futbol

    İsmail Kartal: Konya'yı yenip hedefe yürüyelim

    Görüş Bildir