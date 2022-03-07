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    Danimarka, AB ortak savunmasına katılımı referanduma götürüyor

    Danimarka'da, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak savunmasına katılımla ilgili referandum düzenlenecek.
    • AA
    • 07.03.2022 - 01:55
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 01:57
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    Danimarka, AB ortak savunmasına katılımı referanduma götürüyor

    Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da yaptığı basın açıklamasında, tarihi zamanların tarihi kararlar gerektirdiğini ifade etti.

    Danimarka'nın, 1992'deki referandumla, savunma konusunda AB'den bağımsız politikalar geliştirme hakkına sahip olduğuna atıfta bulunan Frederiksen, hükümetin halkı savunma konusundaki seçimlerini sonlandırma çağrısında bulunduğunu aktardı.

    "AVRUPA'DA BİRLİKTE DURUYORUZ"

    Frederiksen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısının, yeni bir zamanı ve yeni bir gerçeği ilan ettiğini söyledi.

    Ukrayna'nın mücadelesinin sadece Ukrayna'nın mücadelesi olmadığına dikkati çeken Frederiksen, "Avrupa'da birlikte duruyoruz." dedi.

    Danimarka'nın güvenlik politikalarında bu kadar köklü bir değişikliğin neden şimdi gerekli olduğu sorusuna, Frederiksen, Batılı ülkelerdekilerin karar vermesi gerektiği cevabını verdi.

    Frederiksen, "(Ukrayna) Özgür ve demokratik bir ülke Rusya'nın saldırısı altında." ifadesini kullandı.

    Danimarka, AB ortak savunmasına katılımı referanduma götürüyor #1

    HALK OYLAMASI 1 HAZİRAN'DA YAPILACAK

    Diğer yandan, Euronews'in haberine göre Danimarka'nın, AB'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası'na katılıp katılmayacağı yönündeki halk oylaması 1 Haziran'da yapılacak.

    AB'ye 1973'ten beri üye olan Danimarka, 1992 yılında Maastricht Anlaşması'nı halk oylamasına götürmüştü. Oylamada, anlaşmaya "ret" kararı çıkmasıyla, AB üyesi ülkelerle Danimarka arasında özel bir anlaşma imzalanmıştı.

    Bu anlaşmaya göre, Danimarka, savunma, para birimi, AB vatandaşlığı ve AB adalet sistemi konusunda kendi politikalarını izleme hakkı kazanmış, diğer konularda ise AB kurallarına tabi olma kararı almıştı.

    Danimarka, AB ortak savunmasına katılımı referanduma götürüyor #2


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