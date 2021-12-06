Danimarka Başbakanı, alışverişe maskesiz çıktığı için özür diledi

Başkent Kopenhag’da maskesiz alışveriş yapan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, maskeyi takmadığı için halktan özür dileyerek yeni kuralları unuttuğunu söyledi.

Danimarka'da, koronavirüse karşı alınan tedbirlerde sıkılaşmaya gidildi. Kapalı alanlara maskesiz girmeme kuralı getirildi.

Ülkenin Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag’da alışverişe çıktı.

Alışverişini maskesiz yapan Başbakan, yeni belirledikleri kuralları unuttuğunu söyledi.

"HEPİMİZİN BAŞINA GELEBİLECEĞİNİ BİLİYORUM"

Başbakan, sosyal medya hesabından özür dileyerek, bunun herkesin başına gelebileceğini belirtti.

"VİRÜSÜN YAYILMASINI DURDURMAK İÇİN YAPTIKLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Aralık’ta sosyal medya hesabından yayınladığı özür mesajında, “Dün Kopenhag'da bir mağazadayken maske takmayı unuttum. Yeni kurallar getirildikten sonra bunu yapmayı unuttum. Bir vatandaş filme aldığı için haber oldu. Bunun hepimizin başına gelebileceğini biliyorum, sadece benim değil. Bu yüzden elbette özür diliyorum ve virüsün yayılmasını durdurmak için yaptığımız her şey için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” dedi.





