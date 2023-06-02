Danimarka Başbakanı Frederiksen'in konuşmasını ChatGPT hazırladı Frederiksen, bir bölümü yapay zeka tarafından hazırlanan metinle hitap etti. Danimarka Başbakanı, ChatGPT için, "Hem büyüleyici hem de korkutucu" dedi.

AA

Yapay zeka robotu ChatGPT, gün geçtikçe insanların hayatında daha fazla yer edinmeye başladı.

Söz konusu uygulamanın, gelecekte insanların işini ellerinden alacağı konuşulurken Danimarka'da dikkat çeken bir uygulamaya imza atıldı.

ChatGPT'nin yazdığı metni okudu

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kısmen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT kullanılarak yazılan bir konuşma yaptı.

Frederiksen'in yapay zekanın yenilikçi yönlerini ve risklerini vurgulamak için parlamentoda yaptığı konuşmanın bir bölümü ChatGPT tarafından hazırlandı.

"Hem büyüleyici hem de korkutucu"

Son dönemde çok tartışılan ChatGPT'nin önemine dikkati çeken Frederiksen, yapay zekanın yapabileceklerinin hem büyüleyici hem de korkutucu olduğunu söyledi.

Frederiksen, yapay zekanın saniyeler içerisinde konuşma yazabildiğini, bir üniversite ödevi veya rapor hazırlayabildiğini kaydetti.

Danimarka Başbakanı, bunu gerçekçi bir şekilde yapabildiğini ve çok az kişinin arkasında bir insan değil bir robotun olduğuna inandığını ifade etti.

Mette Frederiksen

Frederiksen, "Yapay zeka artık gelecek değil, bu bir gerçek." diyerek şu ifadeyi kullandı: