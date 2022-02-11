Danimarka, koronavirüs aşılamasını ilkbaharda durduracak

Ulusal Sağlık Kurumu, aşılanma oranının yüksek düzeyde olduğunu belirtti. Nüfusun büyük bölümünün bağışıklık kazandığı ve bu şartlarda aşılamaya devam edilmeyeceği kaydedildi.

Danimarka'da koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulanan aşılama programıyla ilgili kritik bir karara imza atıldı.

Ülkedeki Ulusal Sağlık Kurumu, pandemiyle yönelik tüm aşılama programının ilkbaharda sonlandırılacağını duyurdu.

AŞILAMA PROGRAMI İLKBAHARDA SONLANDIRILACAK

Kurumdan yapılan açıklamada, Danimarka'da aşılanma oranının yüksek seviyelere çıkması ve koronavirüs salgının üçüncü dalgasının nüfusun büyük bölümüne virüse karşı bağışıklık kazandırmasından dolayı, ilkbaharda koronavirüs aşılama programının sonlandırılacağı belirtildi.

"TAVSİYE ETMİYORUZ"

Açıklamada, salgında vakalarının geçen hafta en yüksek seviyeye çıktığı belirtilirken, ''Vakaların artışının tersine dönerek düşme yönünde olduğunun işaretleri güçlü bir şekilde görülüyor. Bu nedenle koronavirüs aşısının 3'üncü dozunun 18 yaşının altındakilere vurulmasını tavsiye etmiyoruz. Huzurevlerinde yaşayan ve 85 yaşının üzerinde olanlar içinde için de artık 4'üncü dozun vurulmasını tavsiye etmiyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

"DÖRDÜNCÜ DALGA VEYA ENDİŞE VERİCİ VARYANTLAR OLURSA..."

Ayrıca, "Elbette salgını yakından takip edeceğiz ve bu baharda beklenenin aksine dördüncü bir dalga veya yeni endişe verici varyantlar olursa kararımızı değiştirmeye hazırız." bilgisi paylaşıldı.

TÜM KISITLAMALAR KALDIRILDI

Danimarka hükümeti, koronavirüsü sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken, 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmıştı.

Ulusal Sağlık Kurumu'nun verilerine göre, Danimarka'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 977'ye, vaka sayısı 2 milyon 196 bin 556'ya yükseldi.