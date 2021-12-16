Danimarka, Kosova'da 300 hapishane hücresi kiralayacak

Ülkede hapishane nüfusunun artmasıyla kalabalığı hafifletmek için Danimarka’nın, cezalarının sonunda sınır dışı edilecek mahkumlar için Kosova’dan 300 hücre kiralayacağı açıklandı.

Danimarka’da, Adalet Bakanı Nick Haekkerup tarafından yapılan açıklamada, hapishanelerindeki aşırı kalabalığı hafifletmek için, cezalarının sonunda sınır dışı edilecek mahkumlar, Kosova'da kiralanan 300 hücreye taşınacağı belirtildi.

Bakan Haekkerup , kararın Danimarka'nın 2025 yılına kadar 1000 hapishane hücresi ihtiyacıyla karşı karşıya kalma ihtimali nedeniyle alındığını söyledi.

Haekkerup, Danimarka cezaevlerinde kısa ve uzun vadede daha fazla yer yapacaklarını belirterek, "Üçüncü ülkelerden hükümlülere Kosova'da hapishane yerinin kiralanması için çalışma yapılması gerektiği konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

HAPİSHANE NÜFUSU BEŞTE 1 ARTTI

Aşırı kalabalık hapishanelerde yer açma amacı taşıyan bu hamle, ülkede hapishane nüfusunun 2015'ten bu yana neredeyse beşte bir oranında artarak bu yılın başında 4 binin üzerine çıkması ve kapasitenin yüzde 100'ün üzerinde olduğu tartışmalarının ardından geldi.

Öte yandan Kosova'nın neden seçildiğine dair bilgi verilmedi.

KOSOVA HÜCRELERİNİN YÜZDE 97’Sİ DOLU

World Prison Brief'e göre, Kosova'da hücrelerin yaklaşık yüzde 97'si 2019'da doldu. Norveç ve Belçika da aşırı kalabalığı azaltmak için daha önce Hollanda'da hapishane hücreleri kiralamıştı.