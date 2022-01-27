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    Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 1 Şubat'ta kaldırıyor

    Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 1 Şubat'ta kaldırıyor

    Danimarka hükümeti, Kovid-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken, 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi.
    • AA
    • 27.01.2022 - 01:38
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    Başbakan Mette Frederiksen, Kovid-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarmıştı.

    1 Şubat itibariyle de tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdikleri açıklandı. Hükümet ayrıca, parlamentodaki diğer tüm partilerden de tam destek aldıklarını belirtti.

    Başbakan Frederiksen Kovid-19 kısıtlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

    "1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN TÜM KISITLAMALAR KALDIRILACAK"

    Sadece Danimarka'ya yurt dışından girişlerde aşı pasaportu uygulamasının devam edeceğini kaydeden Frederiksen, ''1 Şubat'tan itibaren tüm kısıtlamaların kaldırılmasına karar verdik. Ocak ayının sonu şubat ayının başında Kovid-19'dan enfekte olanların sayısı zirve yapacak, daha sonra da düşüşler yaşanacak.'' ifadelerini kullandı.

    Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 1 Şubat ta kaldırıyor #1

    KISITLAMALAR KALKSA BİLE 4. DOZ UYGULANACAK

    Kısıtlamalar geçmişte kalsa ve gündelik hayat geri dönse bile yetkililerin Kovid-19 verilerini takip edeceğini aktaran Frederiksen, Kovid-19 aşısının 4. dozunun da uygulanacağını belirtti.

    Danimarka'da 10 Eylül 2021'de koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra, vakaların kontrolden çıkması üzerine 15 Kasım 2021'den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

    Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 1 Şubat ta kaldırıyor #2

    2 AY İÇİNDE İNSANLARIN NORMAL HAYATLARINA GERİ DÖNECEĞİ BELİRTİLDİ

    Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyologu Tyra Krause, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Omicron varyantının Kovid-19 salgınının sonunu getirdiğini ve 2 ay içinde insanların normal hayatlarına geri döneceğini vurgulamıştı.

    Ulusal Sağlık Kurumunun açıkladığı rakamlara göre, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 635'e çıktı. Ülkede vaka sayısı 1 milyon 484 bin 771'e yükseldi.

    Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 1 Şubat ta kaldırıyor #3


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