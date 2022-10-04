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    Danimarka Kraliçesi torunları hakkında aldığı karar nedeniyle özür diledi

    Kraliçe 2. Margrethe, 4 torununun 'Kraliyet' unvanını iptal etti. Kararın ardından küçük oğlundan tepki gören Kraliçe, ailesinden özür dileyerek kararını değiştirmediğini bildirdi.
    • 04.10.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 15:23
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    Danimarka Kraliçesi torunları hakkında aldığı karar nedeniyle özür diledi

    Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ismi olarak ün salan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, geçtiğimiz günlerde tahttaki 50'nci yılını kutladı.

    Babası 4.Frederik'in ardından tahta oturan 2. Margrethe, ailesini derinden sarsan bir karara imza attı.

    Torunlarının unvanını elinden aldı

    Kraliçe, 1 Ocak 2023'ten itibaren küçük oğlu Prens Joachim'in iki evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının unvanlarını sadece Monpezat "kont" ve "kontesi" olarak kullanmalarına karar verdi.

    Bu kararla birlikte 4 torununun şimdiye kadar sahip olduğu "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceğini açıkladı.

    Danimarka Kraliçesi torunları hakkında aldığı karar nedeniyle özür diledi #1

    "Çocuklarıma bu şekilde davranıldığını görmek hiç hoş değil"

    Dünya gündemine oturan karar, "Kraliçe ailesini küçültüyor" olarak yorumlandı.

    Prens Joachim, karardan ötürü üzüldüğünü vurgulayarak, "Çocuklarıma bu şekilde davranıldığını görmek hiç hoş değil. Çocuklar kendilerini hiç anlamadıkları bir durumun içinde buldu." şeklinde açıklama yaptı.

    Ailesinden özür diledi

    Bunun üzerine 2. Margrethe de ailenin değişikliğe tepkisinin ardından konuya dair yazılı açıklamada bulundu.

    Kararını değiştirmeyen Kraliçe, ailesinin tepkisini "hafife aldığını" vurgulayarak özür diledi.

    AA'nın aktarımına göre; monarşinin 'zamana uygun' olmasını istediğini, kararını uzun zaman önce verdiğini belirten 2. Margrethe, kurumun bu şekilde 'geleceğe hazır hale geleceğini' kaydetti.

    Danimarka Kraliçesi torunları hakkında aldığı karar nedeniyle özür diledi #2

    "Umarım aile olarak bu durumda huzuru bulabiliriz"

    Öte yandan torunlarının ve çocuklarının kendisinin gururu ve en büyük neşe kaynağı olduğuna dikkati çeken Kraliçe, "Şimdi umarım aile olarak bu durumda huzuru bulabiliriz." ifadesini kullandı.

    Danimarka Kraliçesi torunları hakkında aldığı karar nedeniyle özür diledi #3



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