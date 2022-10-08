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    Danimarka Kraliyet ailesinde yeni kriz: Yengesine aşık oldu

    Danimarka Kraliyet ailesinde yeni kriz: Yengesine aşık oldu

    Kraliçe 2. Margrethe'nin küçük oğlunun çocuklarından prens ve prenses unvanlarını almasının ardından Prens Joachim'in, abisinin eşine aşık olduğu iddia edildi.
    • 08.10.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 09:15
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    Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, geçtiğimiz günlerde ailesini derinden etkileyecek bir karar imza atmıştı.

    Kraliçe, 1 Ocak 2023'ten itibaren küçük oğlu Prens Joachim'in iki evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceğini açıkladı.

    "Çocuklarıma bu şekilde davranıldığını görmek hiç hoş değil"

    Dünya gündemine oturan kararın ardından Prens Joachim sessizliğini bozarak, "Çocuklarıma bu şekilde davranıldığını görmek hiç hoş değil. Çocuklar kendilerini hiç anlamadıkları bir durumun içinde buldu." şeklinde açıklama yapmıştı.

    Danimarka Kraliyet ailesinde yeni kriz: Yengesine aşık oldu #1

    Ailesinden özür diledi

    Bunun üzerine Kraliçe de ailenin değişikliğe tepkisinin ardından konuya dair yazılı açıklama yaparak özür diledi ve kararından vazgeçmediğini açıkladı.

    Öte yandan torunlarının ve çocuklarının kendisinin gururu ve en büyük neşe kaynağı olduğuna dikkati çeken 2. Margrethe, "Şimdi umarım aile olarak bu durumda huzuru bulabiliriz." ifadesini kullandı.

    Danimarka Kraliyet ailesinde yeni kriz: Yengesine aşık oldu #2

    Abisinin eşine aşık olduğu iddia edildi

    Olay tazeliğini korurken ortaya çıkan yeni iddia Kraliyet ailesini adeta sarstı.

    İddiaya göre, Kraliçe'nin torunlarının unvanlarını almasının nedeninin oğlu Prens Joachim’in abisi Prens Frederik’in eşi Prenses Mary’ye duyduğu aşk olduğu öne sürüldü.

    Danimarka Kraliyet ailesinde yeni kriz: Yengesine aşık oldu #3

    Öpmeye çalıştı

    Konuya ilişkin bir İspanyol dergisinde, Prens Joachim’in bir davette sarhoş olduğu sırada Mary’yi öpmeye çalıştığı iddia edildi.

    Danimarka Kraliyet ailesinde yeni kriz: Yengesine aşık oldu #4


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