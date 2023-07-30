Danimarka: Kur’an-ı Kerim'e saldırıları engellemek için yasal yollar arayacağız Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Danimarka hükümetinin Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları önlemek için yasal yollar arayacağını belirtti.

İHA

Danimarka ve İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar devam ederken, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Danimarka hükümetinin Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları önlemek için yasal yollar arayacağını aktardı.

"Saldırganlar, Danimarka topğlumunu temsil etmiyorlar"

Rasmussen yaptığı açıklamada,

Yakma olayları, birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen son derece saldırgan ve pervasız eylemlerdir. Bu birkaç kişi, Danimarka toplumunun üzerine inşa edildiği değerleri temsil etmiyor. Danimarka hükümeti bu nedenle, örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için, özellikle de güvenlik açısından önemli olumsuz sonuçları olabileceği özel durumlara müdahale etme ihtimallerini araştıracak.

dedi.

"Alınacak tedbirler, ifade özgürlüğüne engel olmamalı"

Rasmussen, bu konuda alınacak tedbirlerin anayasal olarak korunan ifade özgürlüğü çerçevesinde ve Danimarka'da ifade özgürlüğünün çok geniş bir kapsama sahip olduğu gerçeğini değiştirmeyecek şekilde yapılması gerektiğini ileri sürdü.

Danimarka ve İsveç’te aralarında Türkiye Büyükelçiliğinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim ateşe verilmişti.