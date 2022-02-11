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    Danimarka ve Norveç'ten vatandaşlarına Ukrayna uyarısı

    Danimarka ve Norveç hükûmeti, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi.
    • AA
    • 11.02.2022 - 23:12
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    Danimarka ve Norveç'ten vatandaşlarına Ukrayna uyarısı

    Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarkalılara 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri tavsiye edildi.

    Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ise yaptığı basın toplantısında, "Rusya'nın mantıksız ve çılgınlık derecesinde Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden endişe duyuyoruz." dedi.

    NORVEÇ VE DANİMARKA'DAN, VATANDAŞLARINA ÜLKEYİ TERKEDİN UYARISI

    Kofod, diğer ülkeler gibi Danimarka vatandaşlarının da Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini söyledi.

    Norveç Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.

    Bakan Anniken Huitfeldt, Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeye dönmesi yönünde tavsiyede bulundu.

    Danimarka ve Norveç ten vatandaşlarına Ukrayna uyarısı #1

    Danimarka ve Norveç ten vatandaşlarına Ukrayna uyarısı #2


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