Danimarka'da 3 şehirde Kuran'-ı Kerim'e saldırı düzenlendi Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürerken provokasyonlar ülkenin diğer şehirlerine de taşındı.

AA

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor.

Yapılan provokasyonlara izin verilmesi ise tepkiyle karşılanıyor.

Birden fazla şehirde saldırılar yapıldı

İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Grup, İslam karşıtı pankart açtı ve sloganlar attı.

Sosyal medya hesabından dün yaptıkları paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarını Danimarka genelinde artırarak devam edeceklerini duyuran grup, provokasyonlarını Danimarka'nın Odense ve Vejle şehirlerine de taşıdı.

Türk bayrağına saygısızlık

Grup üyeleri, burada Kur'an-ı Kerim'in ve bir seccadenin üstüne basarken bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı. Gruptan birinin Türk bayrağının üzerine bastığı da görüldü. Söz konusu video, kısa süre sonra Facebook tarafından kaldırıldı.

Provokasyonlar, polisin koruması eşliğinde yapıldı.

Facebook, grubun bazı videolarına kısıtlama getirmişti.