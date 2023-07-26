Danimarka'da bir eylem daha! Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren kadına polis engel oldu Kur’an-ı Kerim’i yakmak için eylem düzenleyen Danimarkalıya, caddeden geçen kadın engel olmak istedi. Bunun üzerine güvenlik güçleri kadına saldırarak elinden aldığı kutsal kitabı eylemciye geri verdi.

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ensonhaber.com

İslam düşmanlığı bir kez daha hortladı...

İsveç ve Danimarka'da son zamanlarda artan eylemlere bir yenisi daha eklendi.

Bu kez olayın adresi Danimarka'nın başkenti Kopenhag.

Kutsal kitabın yakılmasına engel olmak istedi

İslam karşıtı bir şahıs, gündüz saatlerinde cadde ortasında Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı ve yakmaya kalktı.

Olayı fark eden bir kadın ise bu duruma engel olmak istedi.

Ardından kutsal kitabı kurtararak eylem düzenleyen adama adeta kafa tuttu.

Polis kadına saldırdı

Bunun üzerine arbede yaşandı. Çevredeki polis ekipleri de olaya dahil oldu ve kadına müdahale etti.

Kadına saldıran güvenlik güçleri, Kur'an-ı Kerim'i alarak eylemciye geri verdi.

O anlar ise saniye saniye kayıt altına alındı.

Sosyal medyada da gündem olan video, bir kez daha tansiyonları yükseltti.