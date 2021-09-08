Danimarka'da göçmenlere sosyal yardım için çalışma şartı

Başbakan Frederiksen, haftada en az 37 saatlik çalışma planı üzerinde durduklarını belirtti. Muhalefet ise ucuz iş gücü ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Sıfır sığınma başvurusu hedefi koyan Danimarka'da göç ve entegrasyon, Avrupa'nın en zorlu göçmenlik politikalarının izlendiği ülkedeki seçmenler için kilit konu haline geldi.

Durum karşısında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, gazetecilere yaptığı açıklamada, göçmenlerin sosyal yardım alabilmeleri için çalışmaları gerektiğini söyledi.

GÖÇMENLERE 37 SAAT ÇALIŞMA ŞARTI

Buna göre, Danimarka'daki göçmenlerden sosyal yardım için haftada en az 37 saatlik çalışmayı tamamlamaları talep edilecek.

"HARÇLIKLARI İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDALAR"

Frederiksen, "İnsanların katkıda bulunma ve faydalı olma görevinin olduğu, düzenli bir iş bulamazlarsa harçlıkları için çalışmak zorunda oldukları yeni bir çalışma mantığı getirmek istiyoruz." dedi.

"İNSANLARA KÖTÜLÜK YAPTIK"

Milletvekilleri tarafından onaylanması gereken planın, göçmenlerin topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlandığını belirten Frederiksen, "Çok uzun yıllar, onlardan hiçbir şey talep etmeyerek insanlara kötülük yaptık." ifadesini kullandı.

"SOSYAL UCUZLUK OLARAK SONUÇLANACAK"

Ülkedeki sol kanadın temsilcisi Kırmızı-Yeşil İttifak'ın sözcüsü Mai Villadsen ise açıklamayı kınadı.

AFP'nin haberine göre, Villadsen, "Korkarım bu, devlet destekli sosyal ucuzluk olarak sonuçlanacak, insanları çılgın işlere gönderecek." diye konuştu.

TOPLUMA ENTEGRE EDİLECEKLER

Hükümete göre, her 10 göçmen kadından 6'sı Danimarka'nın iş gücü piyasasında yer almıyor. Plan, 20 bin göçmeni yerel yönetim ofisleri aracılığıyla iş bulmaya zorlayarak topluma entegre etmeyi hedefliyor.

"EVLERİNDEN ÇIKMALILAR"

Çalışma Bakanı Peter Hummelgaard, iş alanlarından bahsederken, "Sahilde sigara izmaritleri veya plastik toplama işi olabilir ya da bir şirketteki çeşitli görevlerin çözülmesi konusunda yardımcılık olabilir. Bizim için en önemlisi, insanların evlerinden çıkmaları." ifadesini kullandı.

NÜFUSUN YÜZDE 11'İ GÖÇMEN

2019'dan beri iktidarda olan Frederiksen hükümeti, sıfır sığınma başvurusu hedefi belirledi ancak başarısız oldu.

Bu yıl 1 Ocak ile 31 Temmuz arasında sadece 851 göçmen ülkeye alındı. Resmi istatistiklere göre, Danimarka'nın 5,8 milyonluk nüfusunun yüzde 11'ini göçmenler oluşturuyor.