Danimarka'da resmi ziyarette bulunan Norveç Kralı kırmızı halıda düştü Norveç Kralı Harald'ın, resmi bir ziyaret için Danimarka'ya gittiğinde, Kraliçe Margrethe'nin önünde son kaldırımdan önce kırmızı halıda düştüğü anlar paniğe sebep oldu.

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Norveç Kralı Harald, resmi bir ziyaret için Danimarka'ya gitti.

86 yaşındaki hükümdar ve Kraliçe Sonja'yı, bu sabah Kopenhag'daki Nordre Toldbod sahil bölgesine bir kraliyet gemisi aldı.

Kraliyet çifti, Danimarka Kraliçesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen karşılama töreni için tekneden indirildi.

Kral Harald, kırmızı halının altında koltuk değnekleriyle topallarken görüldü.

Kırmızı halıda düştü

Daha sonra karısı onu takip etti ve beyaz üniformalı denizcilerin sıralandığı merdivenlerden kraliyet muhafızlarının beklediği tarihi binaya doğru ilerledi.

Kral Harald tam son adıma geldiği sırada dizlerinin üzerine çöktüğü anda personelden biri tarafından yakalandı.

Çevredilerin panikleriyle başka bir personel daha Kral'a yardım etti.

Daha sonra 83 yaşındaki Kraliçe Margrethe'yi iki yanağından öperek etrafı selamlamadan önce hızlı bir sohbet ederek Kral'ın moralini toplamaya çalıştı.

"Enfeksiyon teşhisi kondu"

Kral Harald, mayıs ayında bir enfeksiyon nedeniyle Oslo'da bir süre hastanede yattı.

O sırada kısa bir açıklama, "Krala tedavi edilmesi gereken bir enfeksiyon teşhisi kondu ve bu nedenle birkaç gün hastanede kalacak." şu ifadelere yer verildi.