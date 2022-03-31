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    Danimarka'da sınır dışı edilen 2 çocuklu İranlı anneye şiddet görüntülendi

    Danimarka'da sınır dışı edilen 2 çocuklu İranlı anneye şiddet görüntülendi

    Danimarka'da 2 çocuğuyla sınır dışı edilmek istenen İran kökenli bir kadına uyuşturucu iğne vurulduktan sonra şiddet uygulanması büyük tepki çekti.
    • AA
    • 31.03.2022 - 00:42
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 01:01
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    Danimarka'nın göçmen gazetesi Vinkel360'ın haberinde, Lejre kentinin Hvalsö kasabasındaki sığınmacı yurdu Avnstrup'ta bulunan İran asıllı annenin sınır dışı edildiği ve kendisine şiddet uygulandığı belirtildi.

    DARBETTİLER, ÜZERİNE OTURUP UYUŞTURDULAR

    İki çocuğu ile 7 yıldır Danimarka'da yaşayan kadının 4 sivil polis tarafından darbedildikten sonra üzerine oturulup uyuşturucu iğne yapıldığı bildirildi.

    İğnenin etkisiyle sakinleşen kadının İran uçağına bindirilerek sınır dışı edildiği aktarıldı.

    Danimarka'da sınır dışı edilen 2 çocuklu İranlı anneye şiddet görüntülendi - VİDEO

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

    Diğer sığınmacılar tarafından görüntüye alınan video, sosyal medyada büyük tepki çekti.

    Görüntü, Sığınmacı Huhuki Danışmanlık Dairesi (Trampolinhuset) tarafından sosyal medyada yayınlandı.

    Trampolinhuset, insan haklarına aykırı bir durum söz konusu olduğu için yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

    Danimarka da sınır dışı edilen 2 çocuklu İranlı anneye şiddet görüntülendi #1

    SURİYELİLERİN EŞYALARINI ALDILAR, UKRAYNALILARA DOKUNMADILAR

    Öte yandan Danimarka'nın Suriyelilere uyguladığı "kişisel eşyalarına el koyma" yasasını Ukraynalılara uygulamayacak olması da büyük tepki çekmişti.

    Ülkenin devlet televizyonu DR, 2015'te sığınan Suriyeli sığınmacıların yollarda yüzlerine tükürüldüğüne, sözlü saldırıya uğradıklarına ve 2016'dan sonra kişisel eşyalarına el konulduğuna dikkati çekerken Ukraynalı sığınmacılar için özel kanunlar çıkarıldığını hatırlatmıştı.


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