Danimarka'da üçüz doğuran kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu

İleri doğru büyüyen karnıyla konuşulan Danimarkalı anne, doğum sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kullanıcılar, hamilelik süreciyle ilgili ilginç yorumlar yaptı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaşayan Michella Meier-Morsi, büyüyen karnının görüntülerini paylaştıktan sonra dikkatleri üzerine çekti.

Üçüz erkek bebeğe hamile olan iki kız çocuk annesinin oldukça büyüyen karnı, yaklaşık 260 bin takipçisini hayrete düşürdü.

KARNI İLERİ DOĞRU BÜYÜDÜ

Meier-Morsi'nin, hamileliği sırasında karnının ileri doğru büyüdüğü görüldü.

Sezaryen ile 15 Ocak'ta doğum yapan ve üç erkek bebeğini kucağına alan anne, doğuma kadar ve sonrasındaki süreçte aşırı ağrılar çektiğini söyledi.

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YAŞADIĞI SÜRECİ ANLATTI

Üç yeni çocuğu karşılamaya "hazır hissetmediğinin" itirafında bulunan Michella, "Cidden üç bebeğe hazır değilim. Saf bir şekilde bir noktada hazır olacağımı düşünmüştüm." dedi.

35 haftalık hamileyken doğum yapan ve korktuğunu dile getiren Michella, "Aşırı ağrı olmasaydı, üçüzlerin bir veya üç ay daha midede kalması gerekecekti. Her şey çok bunaltıcı geliyor." diye konuştu.

"KALBİM VE KOLLARIM MUTLULUK DOLU"

Her şeye rağmen üçüz bebek dünyaya getirmeye değdiğini belirten Danimarkalı anne, kalbinin "mutluluk ve aşkla çarptığını" ifade etti ve ekledi:

"Midemde boşluk var ama kalbim ve kollarım hiç bu kadar sevgi ve mutlulukla dolmamıştı."

"BENİM BAŞIMA GELMEDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Michella Meier-Morsi'nin hamilelik süreci ve üçüzlerin dünyaya gelişi, sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, "Bu göbek, patlayacakmış gibi duruyor", "Bir kadının vücudu ne kadar harika. Harikasın", "Bu benim başıma gelmediği için çok mutluyum", "Vücut, inanılmaz şeyler yapabilir" şeklinde yorumlarda bulundu.