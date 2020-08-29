Aşırı sağ grup Stram Kurs,yaktığı Kuran yakma videosu yayınlayınca İsveç'te Müslümanlar sokağa dökldü.

İsveç'in Malmö kentinde aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi üyesi üç kişi, Rosengard bölgesinde Kur'an-ı Kerim'i yakarak sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Haberi alan polis olaya müdahale ederek söz konusu kişileri olay yerinden uzaklaştırdı.

MÜSLÜMANLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Malmö'de yaşayan Müslümanlar sokağa döküldü.

Sokaklarda protestolarını sürdüren Malmölü Müslümanlar tepkilerini gösterdiler.

Tepkilerini gösteren Müslümanların yaptıkları protestolar sırasında taşkınlıklar çıktı.

Danimarkalı aşırı sağ grup Kuran'ı Kerim'i yaktı İsveç karıştı VİDEO



KURAN'I YAKMAK İSTEYEN AŞIRI SAĞCI PARTİ LİDERİNE İSVEÇ'E GİRİŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Ayrıca, Malmö kentinde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a iki yıl İsveç'e giriş yasağı getirildi.

İsveç Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç'te aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park ile Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın iki haftadır Malmö'de Müslümanları kışkırtmak için birçok girişimde bulunduğunu söyledi.

Irkçı siyasetçinin Müslümanların cuma namazı kılacağı sırada cami önünde Kur'an yakmak için polisten izin istediğini aktaran Yüksel, ''Polis buna güvenlik gerekçesiyle izin vermedi.

Daha sonra ırkçı siyasetçi Malmö'nün başka bir yerinde Kur'an yakmak için ikinci izni istedi, buna da izin verilmedi. İsveçli aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park, bunu Malmö İdari Mahkemesine götürdü. Mahkeme de polisin kararını haklı buldu.'' dedi.

Bunun üzerine Rasmus Paludan'ın Malmö'ye gelerek izinsiz gösteri yapma girişiminde bulunduğunu belirten Yüksel, ''Malmö sınır polisi bu provokasyonda izin vermedi. Paludan'ı sınır dışı ederken iki sene de İsveç'e girmesini yasakladı.'' ifadelerini kullandı.



