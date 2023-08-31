Darbe sonrası Kongo sokakları karıştı: 48 ölü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylem düzenlemek isteyen grupla polis arasında çıkan çatışmalarda 48 kişi hayatını kaybetti.

AA

Afrika’da darbe rüzgârı esmeye devam ediyor.

Nijer'in ardından Orta Afrika ülkesi Gabon’da hafta sonu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası bir grup asker, yönetime el koyduğunu duyurdu.

Afrika'da yaşanan olaylar bir başka ülkeye de sıçradı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda güvenlik güçleri, dün bir grup tarafından düzenlenmek istenen BM karşıtı gösteriye müdahale etti.

48 kişi yaşamını yitirdi

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan çatışmada 48 kişi yaşamını yitirdi.

"Natural Judaic and Messianic Faith towards the Nations" isimli Hristiyan-animist grup, takipçilerini BM üslerine girmeye ve barış güçlerinin ayrılmasını talep etmeye çağırmıştı.

BM yetkililerini tehdit ettiler

Öte yandan, cemaat liderleri 29 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, kentteki BM yetkililerinin evlerini tespit ettiklerini ve yağmalamaya hazırlandıklarını söylemişti.