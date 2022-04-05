Darwin’in kayıp not defterleri, 22 yıl sonra ortaya çıktı

22 yıl önce kaybolan Darwin'e ait, biri Hayat Ağacı taslağını içeren iki not defterinin pembe bir hediye torbanın içinde, ‘Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar, X’ mesajıyla bulunduğu belirtildi.

Evrim konusunda yaptığı çalışmalarla tanına İngiliz doğa bilimci, jeolog ve biyolog Charles Darwin’in 1837 yılında ünlü Hayat Ağacı’nı taslak olarak çizdiği not defterleri, 2000 yılının Eylül ayında, fotoğraf çekimi için en nadide ve en değerli eşyaların tutulduğu Özel Koleksiyon Hazine Odası’ndan çıkarıldı.

Ocak 2001’de rutin kontroller sırasında defterlerin, bulunduğu kutunun Hazine Odası’ndaki her zamanki yerine konulmadığı tespit edildi.

Yıllar içinde gerçekleştirilen geniş çaplı aramalar sonucunda bulunmayan defterlerin çalınmış olacağı sonucuna varıldı.

İSİMSİZ OLARAK İADE EDİLDİ

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, 22 yıl önce kaybolan Charles Darwin’in iki not defterinin bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, 15 ay önce iki not defterinin Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’ne iade edilmesi için dünya çapında kamuya çağrı yapıldığı, defterlerin 9 Mart 2022'de isimsiz olarak iade edildiği ifade edildi.

‘MUTLU PASKALYALAR’

Pembe bir hediye torbasına, üstüne Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar, X” mesajı yazan bir not ile defterlerin konulduğu ifade edildi.

HASAR İŞARETİ YOK

Defterlerin durumunun iyi olduğu, gözle görülür bir elle dokunma veya hasar işaretleri olmadığı belirtildi. Kütüphane açıklamasında, “Uzun yıllar boyunca önceki Üniversite Kütüphanecileri, defterlerin, yaklaşık on milyon kitap, harita, el yazması, diğer değerli ve tarihi nesneye ev sahipliği yapan Cambridge Üniversite Kütüphanesi'nin geniş depolarında ve koleksiyonlarında yanlış yerleştirildiğine inanıyorlardı.” ifadeleri yer aldı.