Darya Dugina son yolculuğuna uğurlandı

Moskova'da katıldığı festival dönüşünde aracına yetleştirilen bombanın patlamasıyla yaşamını yitiren Alexandr Dugin'in kızı Dugina için cenaze tören, düzenlendi.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanlarından Alexandr Dugin'in kızı, Rus gazeteci Darya Dugina, başkenk Moskova'da katıldığı festival dönüşünde, suikaste kurban gitti.

Aracına yerleştirilen bombanın patlamaso sonucunda Dugina, hayatını kaybetmişti.

Cenazeye yoğun katılım

Dugina için, Ostankino Televizyon Kulesi'ndeki salonda cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene saldırının asıl hedefi olan, ancak araçta bulunmayan siyaset uzmanı Aleksandr Dugina, Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Leonid Slutsky, Devlet Duması Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, Rus senatör Elena Mizulina, Rus parlamentosu milletvekilleri, Dugina'nın ailesi ve dostları katıldı.

Putin çelenk gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetinin temsilcileri ile çok sayıda önemli isim de törene çelenk gönderirken, 2 saat süren tören öncesi polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

"Kendimi bir savaşçı gibi hissediyorum"

Törende konuşan Aleksandr Dugin kızıyla son konuşmasından bahsederek, "Son kez onunla festivalde konuştuk. Bana 'baba kendimi bir savaşçı ve kahraman gibi hissediyorum. Halkımla, ülkemle beraber olmak istiyorum' dedi. Bu düşünce onun için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Dugin, savaşın Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olmadığını belirterek, "Politik duruma bakarsak bu savaş Ukrayna ile bir savaş değil. Karanlık ile aydınlık arasında bir savaş" şeklinde konuştu.

Tören yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Olayın detayları

Kızıyla birlikte festivalden dönen Dugin'in son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edilmişti.

Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunmasıyla biliniyor. Dugina'nın ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek verdiği biliniyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) suikastın failinin Ukrayna istihbaratına çalışan Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğunu iddia etmişti.