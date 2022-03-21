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    David Beckham, 71 milyondan fazla takipçili Instagram hesabını Ukraynalı bir doktora verdi

    İngiliz futbolcu David Beckham, Ukrayna’daki savaşın ağır sonuçlarına dikkat çekmek için milyonlarca takipçisi olan Instagram hesabını Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova'ya verdi.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 03:32
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    David Beckham, 71 milyondan fazla takipçili Instagram hesabını Ukraynalı bir doktora verdi

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi David Beckham, 71 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabının kullanımını Ukrayna’nın Harkov şehrindeki bir hastanede çalışan doktora bıraktı.

    "BERABER BİR FARK OLUŞTURABİLİRİZ"

    David Beckham instagram hesabında yayınladığı mesajında şu ifaderlere yer verdi:

    "Sosyal medya hesabımı Ukrayna’nın Kharkiv bölgesindeki perinatal hastanesinin müdürü Irina’ya veriyorum. Irina oradaki hamile kadınlara sağlıklı bir doğum yapmaları için yardım ediyor. Orada zor durumda olan yeni doğanlara solunum cihazı makinesi bağışlarınız için teşekkür ediyoruz. Hikayelerimde Irina ve sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için mükemmel çalışmaları hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız. Lütfen elinizden ne şekilde gelirse bu insanları desteklemeye ve UNICEF gibi kuruluşları desteklemeye devam edin. Beraber bir fark oluşturabiliriz."

    David Beckham, 71 milyondan fazla takipçili Instagram hesabını Ukraynalı bir doktora verdi #1

    UKRAYNALI DOKTOR, ÇALIŞTIKLARI ORTAMI PAYLAŞTI

    Ukrayna’daki savaşın sonuçlarına ve yaşanılanlara dikkat çekmek için Beckham’ın Instagram hesabında paylaşım yapan Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova, hastanedeki çalışma koşullarının görüntülerini paylaştı.

    Kondratova, hastanedeki görüntüleri Beckham’ın Instagram sayfasındaki hikayeler bölümünde yayınladı. Kandrontova, “Savaşın ilk gününde hamile kadınlar ve anneler bodrum katına tahliye edildi. Birlikte korkunç bir 3 saat geçirdik. Ne yazık ki, yoğun bakımdaki bebekleri hayat kurtaran ekipmanlara ihtiyaç duydukları için bodrum katına alamıyoruz. İlk günler en zoruydu. Bombalama ve protestolarla nasıl çalışılacağını öğrenmek zorundaydık. Bu benim işim ve 24 saat boyunca devam ediyor. Her gün buradayım” ifadelerini kullandı.

    David Beckham, 71 milyondan fazla takipçili Instagram hesabını Ukraynalı bir doktora verdi #2

    "ENDİŞELİYİZ AMA PES ETMEYECEĞİZ"

    UNICEF’in yıllardır Ukrayna’ya tıbbi malzeme ve oksijen jeneratörleri sağladığına değinen Kondratova, “Ukrayna’da bodruma sığınan çocuklara oksijen sağlamaya yardımcı oldu. Muhtemelen hayatımızı riske atıyoruz ama işimizi seviyoruz. Buradaki doktorlar ve hemşireler endişeli ama hiçbirimiz pes etmeyeceğiz" dedi.

    BECKHAM, UNICEF İYİ NİYET ELÇİSİ OLMUŞTU

    Manchester United, Real Madrid gibi dünyanın en prestijli futbol kulüplerinde oynayan eski futbolcu Beckham, Manchester United’da oynarken UNICEF’in çocuklar için yaptığı çalışmalara destek vermiş ve 2005 yılında UNICEF İyi Niyet Elçisi olmuştu.

    David Beckham, 71 milyondan fazla takipçili Instagram hesabını Ukraynalı bir doktora verdi #3


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