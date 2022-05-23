Ukraynalı sanatçılar, gerçekleştirdikleri değişiklikle yapının adını "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" yaptı.

Rusya, Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle bu yıl düzenlenen Davos Zirvesi'ne davet edilmedi.

Davos'taki "Rus Evi" ile ilgili olarak ise dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.

"Rusya'nın Savaş Suçları Evi" diye yazdılar

Geçen yıllarda Rus siyasetçi ve iş insanlarının uğrak noktası olan "Rus Evi"nin ismi, "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" olarak değiştirildi.

Ukraynalı sanatçılar tarafından ismi değiştirilen binanın değişik yerlerine söz konusu yazı asıldı.

Davos'ta Rus Evi'nin ismi değiştirildi VİDEO



Etkinliğe katılanların sayısı

En son Ocak 2020'de 50'ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen forum, koronavirüs salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrimiçi toplantılar düzenlenmişti.

AA'nın haberine göre, tarihte ilk kez ocak ayı dışında yapılan ve 26 Mayıs'ta sona erecek foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılıyor.