Davos'ta yangın ihbarı: Bölge tahliye edildi

Dünya liderlerinin Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için bir araya geldiği Davos'ta, kısa süreli yangın paniği yaşandı.

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Forumun yapıldığı alan, yangın ihbarı nedeniyle geçici olarak tahliye edildi.

ABD'de yayın yapan FOX Business kanalının muhabiri Edward Lawrence; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda WEF'in yapıldığı Kongre Merkezi'nin, yakınından dumanlar yükselmesi nedeniyle tahliye edildiğini belirtti.

Lawrence, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra tahliyenin sonlandırıldığını aktardı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İngiltere merkezli LBC gazetesinde yer alan haberde ise dumanların yükselmesinin nedeninin, Kongre Merkezi'nin yakınındaki küçük bir ahşap kulübede çıkan yangın olduğu bildirildi.

Yangın nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.