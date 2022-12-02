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    DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

    Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde düzenlediği ve terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları gün yüzüne çıktı.
    • 02.12.2022 - 18:31
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    DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

    ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) önceki gün, ekim ayının ortasında Dera ilinde DEAŞ elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin muhalif grupların operasyonunda öldürüldüğünü duyurmuştu.

    Baskına katılan ve ismini güvenlik gerekçeleri nedeniyle paylaşmak istemeyen bir askeri muhalif, AA'ya açıklamalarda bulundu.

    Buna göre, Dera'nın Casim beldesinde bir grup DEAŞ'lı olduğu bilgisini alan Casim Devrimcileri grubu, 14 Ekim'de operasyon başlattı.

    3 eve baskın yapıldı

    Grup, DEAŞ'ın hücre evi olarak kullandığı 3 ayrı eve ağır silahları kullandığı baskınlar yaptı.

    Operasyon esnasında evlerden birinde DEAŞ elebaşının bulunduğunu bilmeyen grup, iki gün boyunca DEAŞ'lılarla çatıştı.

    DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı #1

    "İntihar yeleklerini patlattılar"

    Askeri muhalif, "Ev ağır silahlarla ateş altına alındıktan sonra evde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın evin içindeki DEAŞ'lıların üzerlerindeki intihar yeleklerini patlatmasıyla meydana geldiğini düşünüyoruz." dedi.

    Kaynağa göre, operasyonda DEAŞ'lıların bomba yapımında kullandığı malzemeler, örgütsel dokümanlar ve cep telefonları ele geçirildi.

    Elebaşının karısı yakalandı

    O sırada evde bulunmayan DEAŞ elebaşının karısı Meysun Abdulkerim ise yakalanıp gözaltına alındı.

    Muhalif grubun başlattığı operasyona, Rusya'nın Suriye'de Esed rejimine destek amaçlı kurduğu, eski muhalifler ile eski rejim askerlerinden oluşan 5. Kolordu mensupları da iki araçla destek verdi.

    DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı #2

    Vücut parçaları DNA testi için alındı

    Rus veya Amerikan güçlerinin operasyona katılmadığı bilgisini veren askeri muhalif, Rusya destekli 5. Kolordu'nun ise öldürülen DEAŞ elebaşı ve yanındakilerin vücutlarından parça alarak DNA testi için Suriye'nin güneyinde Tanif'te yer alan ABD üssüne götürdüğünü ifade etti.

    DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı #3


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