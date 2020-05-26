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    DEAŞ liderinin yardımcısı Moataz al-Jubouri öldürüldü

    Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha indirildi.
    • DHA
    • 26.05.2020 - 15:33
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    DEAŞ liderinin yardımcısı Moataz al-Jubouri öldürüldü

    Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

    Operasyon, Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri tarafından yapıldı.

    DEAŞ lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı olarak bilinen Moataz al-Jubouri’nin, terörle mücadele birimi tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

    DEAŞ'IN TEPE KADROSUNA OPERASYON

    Geçtiğimiz günlerde Irak İstihbarat Servisi, DEAŞ'ın kurucu lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından örgütün liderliğini üstlendiği belirtilen Abdulnasır Kardaş'ın tutuklandığını duyurmuştu.

    Kardaş'ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

    (Abdulnasır Kardaş)

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